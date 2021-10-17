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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "İktidar olmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "İktidar olmayı hedefliyoruz"

17.10.2021 19:35
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Sandık Başmüşahitleri Toplantısı'na katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Sandık Başmüşahitleri Toplantısı'na katıldı.

Kocaeli'de mahalle başkanları ve sandık başmüşahitlerinin yanı sıra il ve ilçe parti teşkilatlarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti çalışmalarından ve halkın tepkilerinden memnun olduğunu anlattı. Erbakan, Kocaeli'de milli görüşün hala güçlü olduğunu ifade ederek, "Dünya siyonizminin 300'ler meclisi varsa, İslam aleminin ve milli görüşün Kocaeli'si var diyoruz. Bundan yıllar evvel Erbakan Vakfı döneminde Kocaeli'de ifade edilen bir sözcüğü tekrar ediyoruz. 'Amerika'nın dış güçleri Pentagon varsa, milli görüşün Kocaeli'si var.' Bugün bu gördüğümüz manzara, milli görüş davasının ne kadar bereketli bir dava olduğunun göstergesidir. Dört sefer partimiz kapanmasına, defalarca dış tesirlerle bölünüp parçalanmamıza, bu kadar travma atlatmamıza ve bu kadar medya ambargosuna, anket manipülasyonuna rağmen halen daha taşı sıksak suyunu çıkaracak haldeyiz. Hem Kocaeli'de hem de Türkiye'nin dört bir yanında muazzam tabloları yaşamak nasip oluyor. İşte bütün bunlar davamızın hak dava olmasındandır, davamızın bereketindendir, Erbakan hocamızın bereketindendir" dedi.

"İKTİDAR OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

İktidar olmayı hedeflediklerini ve bunun için çalıştıklarını söyleyen Erbakan, "Kocaeli'de bugün oluşturduğumuz tablo zalimlere, ırkçı emperyalizme dünya siyonizmine korku salarken, bütün Türkiye'de ve dünyada mazlumlara, ezilenlere, hakkı gasp edilenlere, gariplere bir umut ışığı olmaktadır ve bundan dolayı bizler milli görüş olarak Yeniden Refah Hareketi olarak çok büyük onur duyuyoruz. Allah bir kez daha iktidar olarak, milli görüş iktidarı olarak dış güçlerin tiyatrolarını, oyunlarını bozmayı nasip eylesin. 'Refah geldi zulüm bitti' nidalarını duymayı nasip etsin. Bizleri daha salonun dışından itibaren muazzam bir coşkuyla karşılayan, bağrına basan, hanımıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle Kocaelili milli görüşçülere, sizlere bir kez daha en içten teşekkürlerimi ediyorum" diye konuştu.

Ülke genelinde yaptıkları çalışmaları anlatan Erbakan, Türkiye'nin dört bir yanını teşkilatlarıyla beraber dolaştıklarını ve halkın her kesimiyle temas kurduklarını sözlerine ekledi. Erbakan'a yaptığı konuşmanın ardından Kocaeli il ve ilçe başkanlıklarından plaketler takdim edildi.

Törenin ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: İktidar olmayı hedefliyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: İktidar olmayı hedefliyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: İktidar olmayı hedefliyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: İktidar olmayı hedefliyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: İktidar olmayı hedefliyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: İktidar olmayı hedefliyoruz

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Kocaeli, Sandık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'İktidar olmayı hedefliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "İktidar olmayı hedefliyoruz" - Son Dakika
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