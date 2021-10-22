Üye Girişi
Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi

22.10.2021 14:27

- Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi Çekya'da sağlık sorunları nedeniyle 10 Ekim'de bilinci kapalı şekilde Prag'daki Merkez Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, hastanede ilk kez görüntülendi.

- Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi

PRAG - Çekya'da sağlık sorunları nedeniyle 10 Ekim'de bilinci kapalı şekilde Prag'daki Merkez Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, hastanede ilk kez görüntülendi.

Çekya Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Vratislav Mynar düzenlediği basın toplantısında, Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini, bilincinin açık olduğunu ve söylendiği gibi görevini yerine getiremeyecek durumda olmadığını söyledi. Basın toplantısı sırasında Zeman'ın 14 Ekim tarihinde hastanede çekilen görüntüleri de basın mensupları ile paylaşıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Radek Vondracek'in ziyaretinde Zeman'ın yeni parlamentoyu toplama kararını imzaladığı anlarda güçsüz olduğu görülüyor.

Yoğun bakım ünitesi kurallarını çiğnediler, polis soruşturma başlattı

Görüntülerde Temsilciler Meclisi Başkanı Radek Vondracek, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Vratislav Mynar ve diğer kişilerin yoğun bakım ünitesinde yatan Devlet Başkanı Zeman'ın yanında maskesiz bir şekilde bulunmaları ise tepki çekti. Meclis Başkanı Vondracek'in ziyareti hastane yetkililerinin izni alınmadan gerçekleştirmesi nedeniyle Çekya polisi soruşturma başlattı. Meclis Başkanı Radek Vondracek, "Devlet Başkanı Zeman'ı maske ile ziyaret ettim. Fakat beni duymadı. Bu nedenle onunla konuşurken maskemi çıkarttım" dedi.

"Görevini yerine getirmesi mümkün değil"

Senato Başkanı Milos Vystrcil, Prag'daki Merkez Askeri Hastanesi yetkililerinden aldığı belgeler sonrasında yaptığı açıklamada Zeman'ın sağlık sorunları nedeniyle yetkilerini yerine getiremeyeceğini ve bu nedenle yetkilerin kendisinden alınarak Başbakan ve Meclis Başkanına verileceğini bildirmişti. Açıklamanın ardından toplanan Çekya Senatosu Anayasa Komisyonu, oybirliği ile Zeman'ın yetkilerinin Başbakan ve Meclis Başkanı'na devredildiği Anayasa'nın 66. maddesinin etkinleştirilmesine karar vermişti. Komisyonun onayladığı karar, kasım ayı başında mecliste yapılacak oylamada kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.

77 yaşındaki Milos Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle eylül ayında geldiği Askeri Hastane'de 8 günlük tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Zeman, Çekya'daki genel seçimlerin hemen ardından 10 Ekim tarihinde tekrar Askeri Hastane'ye bilinci kapalı olarak götürülmüştü. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman'ın karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları da bulunuyor.

Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi
Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi
Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi

Temsilciler Meclisi, cumhurbaşkanı, Ekim, Prag, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika

Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak 14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı 13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor 13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu 11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek

Son Dakika Haberleri
14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi         
14:24
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek         
12:31
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
12:04
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:36:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yoğun bakıma alınan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement