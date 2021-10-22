SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık, MYK Başkanvekilliğine yeniden seçildi - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanvekiliği ve yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumun 16. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun hizmet binasında düzenlendiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in yer aldığı genel kurulda MYK Başkanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Adem Ceylan'ın seçildiği ifade edilen açıklamada, yönetim kurulu üyeliklerine şu isimlerin getirildiği aktarıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilciliğine, MEB Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Recep Altın, YÖK temsilciliğine SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık, meslek kuruluşları temsilcisi olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işçi konfederasyonları temsilciliğine Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, İşveren Konfederasyonları temsilciliğine Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu seçildi."

Başkanvekilliği görevine Prof. Dr. Sarıbıyık'ın seçildiği kaydedilen açıklamada MYK'nin ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayıp yürürlüğe koymanın yanı sıra uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemini kurup işletme ve piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluşturmak gibi görevleri bulunduğu ifade edildi.

MYK'nin bugüne kadar uluslararası akreditasyonu olan 261 kuruluşu sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "1 milyon 689 bin 556'sı tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 1 milyon 871 bin 112 kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı." denildi.