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Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi - Son Dakika

Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi

29.10.2021 23:21
Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki Husiler ile savaşan Suudi Arabistan'a ilişkin açıklamasının ardından Lübnan büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiğini ve Beyrut büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki Husiler ile savaşan Suudi Arabistan'a ilişkin açıklamasının ardından Lübnan büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiğini ve Beyrut büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu. Bakanlık, Suudi Arabistan hükümetinin Lübnan'dan tüm ithalatın derhal durdurulmasını emrettiğini de bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, göreve başlamadan önce yaptığı bir açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirtmişti. Kordahi'nin açıklamasının ardından Suudi Arabistan'dan, Lübnan'ın ülkedeki büyükelçisini sınır dışı etme kararı geldi. Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan büyükelçisinin sınır dışı edilerek, ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiği kaydedildi. Suudi Arabistan'ın Beyrut büyükelçisini de geri çağırdığını belirten Bakanlık, Suudi Arabistan hükümetinin Lübnan'dan tüm ithalatın derhal durdurulmasını emrettiğini aktardı. "Krallığa ve Arap koalisyonunun bir parçası olan ülkelere yönelik bu açıklamalarda yer alan hakaretlerden" dolayı hayal kırıklığına uğranıldığı belirtilen açıklamada, "Bu açıklamalar, Lübnanlı yetkililerin Krallığa ve politikalarına yönelik kınanması gereken ve reddedilen pozisyonların yeni bir bölümünü temsil ediyor" denildi.

Lübnan'a yönelik alınan bu kararın, Beyrut'un Lübnan'dan uyuşturucu ihracatını durdurmak için "özellikle Hizbullah'ın tüm limanları kontrolü ışığında" durdurmak için önlem almamasından da kaynaklandığını belirten Bakanlık, Hizbullah'ın Lübnan'ı, ülke için en iyisini istemeyen ülkelerin projelerini hayata geçirmek için bir arena ve kalkış noktası haline getirdiğine dikkat çekti.

Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirterek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti. Kordahi daha sonra yaptığı bir açıklamada ise, sözlerinin bakan olarak atanmadan önce yaptığı kişisel görüşleri olduğunu ve mevcut Lübnan hükümetin politikalarına bağlı olduğunu bildirerek, "Arap - Arap savaşlarına karşıyım, beni Suudi Arabistan'a karşı düşmanlıkla suçlamayı reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Lübnan, Yemen, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi - Son Dakika
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