Taliban: "ABD ile iki gün süren görüşmeler olumlu bir havada geçti" - Son Dakika

Taliban ve ABD'li heyetler arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeler, samimi bir havada geçti.

Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamada, iki gün süren görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtildi. ABD'nin insani yardım teklifinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, yerel makamların yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapacağı ancak bu yardımların politik konulardan uzak olması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Toplantıda ilgili tüm konular hakkında ayrıntılı görüşmeler yapıldı. Diplomatik ilişkilerin daha iyi bir duruma getirilmesi için çaba gösterilmelidir" ifadesine yer verildi.

Taliban'ın Afganistan'da 15 Ağustos'ta kontrolü sağlamasının ardından ABD ve Taliban heyetleri ilk kez bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9-10 Ekim tarihlerinde ABD'li kurumlararası bir heyetin, üst düzey Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İki taraf arasında samimi ve profesyonel görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, Taliban'ın sözleri kadar eylemlerinin de önemli olduğuna dikkat çekildi.

Görüşmede, ABD vatandaşları, yabancı uyruklular ve Afganların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi, güvenlik ve terör endişeleri, kadın ve kız çocuklarının durumu ile insan hakları konuları ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda ayrıca ABD'nin Afgan halkına yapacağı insanı yardım da görüşüldü.

-İHA-