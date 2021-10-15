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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda - Son Dakika

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda

15.10.2021 22:16
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ilimize gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ilimize gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.

Çankırı müzesi önünde Vali Vekili Şahin BAYHAN, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin AKBAŞOĞLU, Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTCİOĞLU, Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ ve ilimiz protokol üyeleri tarafından karşılanan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ilk olarak Çankırı Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Çankırı Ulu Camiinde, 15 Ekim 1920 yılında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kıldığı cuma namazı ve verdiği vaazın 101. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programa katılarak cuma namazı kıldı.

Anma programının ardından Ulu Camii çevre esnafı ile bir araya gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, esnaflarımız ile bir süre sohbet ettikten sonra Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulun konferans salonunda öğretmenler ve öğrencilere konferans veren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, Çankırı Karatekin Üniversitesindeki programlara katılmak için okuldan ayrıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ile beraberindeki heyet Çankırı Karatekin Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Törenine katıldı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin organize ettiği "İstiklal Marşı - İstiklal Yolu" adlı panele katıldı.

Üniversitede gerçekleştirilen programların ardından, Taşmescite giden heyet burada incelemelerde bulunduktan sonra Ney dinletisine katıldılar.

Taşmescitte basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP son olarak Çankırı Yaran Evinde düzenlenen yaran gösterisine katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Çankırıda - Son Dakika
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