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TBMM Başkanı Şentop:  Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop:  Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun

29.10.2021 00:23
TBMM Başkanı Şentop:  Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı 29 Ekim mesajında "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı 29 Ekim mesajında "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün idrak ettiğimiz Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün idrak ettiğimiz Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun" diyen Şentop, "Başta TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin kahramanlarını, bugüne kadar milletimize ve devletimize hizmet eden bütün büyüklerimizden vefat edenleri ve aziz şehitlerimizi tazimle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE İDEAİLNDEN ASLA VAZGEÇİLMEYECEKTİR'Şentop, mesajın devamında ise şunları dile getirdi: "Bu aziz toprakları bizlere vatan kılan ve vatan olarak ebediyete kadar var etmek uğruna şehadete yükselenlere, gazilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluş Savaşı'mızın bizzat yöneticisi, milli iradenin evi Gazi Meclisimizin bugün kutladığı ve büyük coşkuyla beklediği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına şerefle, şanla ve yüksek bir şuurla ulaşmayı Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün olduğu gibi gelecekte de temel hedeflerimizden, yeniden büyük Türkiye idealinden asla vazgeçilmeyecektir. Tam bağımsızlık bizim karakterimizdir; aziz milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerine birlik ve beraberlikle geleceğini inşaya devam etme, koruma ve kollama konusunda iradesi tamdır. Yüz yıl önce yedi düvelin işgal planlarını bozan bu millet, bundan sonra da özgür, tam bağımsızlık idealiyle ve tüm gücüyle küresel oyunların çarklarını kıracaktır. Ecdadımızın, gazilerimizin, şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!"

Haber:  ANKARA,


Mustafa Şentop, Cumhuriyet, 29 Ekim, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop:  Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun - Son Dakika
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