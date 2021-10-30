Üye Girişi
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA - Son Dakika

TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA

30.10.2021 15:06

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'da Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na katıldı. Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Bugün dahi bizim hukuk dilimiz bakımından hem temel kavramlar hem de kanun metinlerindeki ifadeler bakımından Cevdet Paşa'nın çok kalıcı etkileri olduğunu düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi'ndeki sabah kahvaltısında yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelen üniversite öğrencileriyle bir araya geldi, ardından Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Mustafa Şentop'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.

'SİYASİ DAYATMALAR VAR'

Burada düzenlenen Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na katılan Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti dönemindeki anayasal düzenden bahsetti. Şentop, 'Osmanlı'nın batıdaki devletlere göre birçok alanda geri kaldığına dair kanaatler ortaya çıktıktan sonra birçok alanda başta askeri alan olmak üzere çalışmalar yapıyor. İşin bir de hukuki düzenlemeler boyutu var. Bunlar bir taraftan siyaset ve hukuk arasında meseleler. Özellikle gayrimüslimlerin haklarını, hukukunu düzenleme bakımından. Bir taraftan ticari meseleler. Çünkü özellikle Kırım Harbi'nden sonra yavaş yavaş batı ülkelerinin Osmanlı topraklarında ticareti çok önemli ölçüde artıyor, fakat batıdan gelen tacirler de biraz kendilerine uygun düzeni istiyorlar. Bir taraftan Avrupa'da özellikle Fransa merkezli yeni usulde hazırlanan kanun metinleri var, başta anayasa olmak üzere. Bunlar Osman Devleti'ne iki türlü dayatılıyor. Bir taraftan psikolojik bir dayatma var, diğer taraftan bu ülkelerin siyasi anlamda dayatması var. Bu çerçeve içinde yavaş yavaş batı menşeli kanunların benimsenmesi gündeme geliyor" dedi.

Tarihe bakınca Cevdet Paşa'dan kalıcı izler gördüğünü dile getiren Şentop, 'Cevdet Paşa'da hukuki ifadeler bakımından böyle bir icaz var. 6 maddeyi tek bir maddede, kelime ve cümle sayısı itibarıyla da onun belki üçte biri kadar uzunlukta ifade etmiş. Bu, tabii Cevdet Paşa'nın sadece Mecelle ile yaptığı bir şey değil. Bugün dahi bizim hukuk dilimiz bakımından hem temel kavramlar hem de kanun metinlerindeki ifadeler bakımından Cevdet Paşa'nın çok kalıcı etkileri olduğunu düşünüyorum. Halen büyük ölçüde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı sempozyumun ardından müze içinde kurulan alanda ok attı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA
TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA

Ahmed Cevdet Paşa, Mustafa Şentop, Osmanlı, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA - Son Dakika


Son Dakika

Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi 15:58 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin 15:44 Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomideki son gelişmeler 14:52 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomideki son gelişmeler
Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı

Son Dakika Haberleri
15:57 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi
15:56 İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi
15:39 Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler
15:32 Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı
15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi         
15:56
Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler         
15:39
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı! Gençlerin kavgasında sokak kan gölüne döndü Biri kalbinden diğeri bacağından bıçaklandı! Gençlerin kavgasında sokak kan gölüne döndü         
15:00
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 16:14:21. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP BURSA'DA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement