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TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur (2) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur (2)

27.10.2021 23:05
TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur (2)

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur (2)ELEŞTİRİ VE SORULARI YANITLADITBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur (2)

ELEŞTİRİ VE SORULARI YANITLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışı gezilerinde Fuat Oktay'ın vekalet etmesiyle ilgili soru üzerine, Cumhurbaşkanı'nın, yeni sisteme göre Meclis Başkanı'na vekalet vermediiğini belirterek, "Parlamenter sistemde mümkün olan bir durumdur. Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanı parlamenter sistemlerde vekalet eder ancak başkanlık sistemlerinde Meclis Başkanı'nın Başkan'a vekalet etmesi söz konusu değil. Çünkü  kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistem başkanlık sistemi. Bu arada Cumhurbaşkanı'na ancak ya bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı veyahut kabinesindeki bakanlardan vekalet verdiği birisi veyahut da bazı başkanlık sistemlerinde yine bir nevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi olan başbakanlar. Parlamenter sistemdeki başbakandan farklı olarak bazı yerlerde de o vekalet ediyor ama başkanlık sistemlerinin hiçbirinde de zaten yani sistemin kendi paradigmasına aykırı bir durum olduğu için böyle bir şey mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, 'milletvekili sorumsuzluğuna' yönelik bir soruya ise ilgili mevzuatlarda 'milletvekili sorumsuzluğunun' düzenlendiğini, bunlardan birincisi Meclis çalışmaları ile ilgili bir diğerinin ise Meclis çatısı altında söz ve fiilleri ile ilgili olduğunu söyledi.'HER SEÇİM YENİ BİR DOKUNULMAZLIK DOĞURUR'Milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili sorulara ve eleştirilere cevap veren Şentop, Anayasa'nın ilgili maddelerini hatırlattı. Şentop, her seçimin yeni bir dokunulmazlık kazandırdığına vurgu yaparak, "TBMM Başkanı, kesin hüküm durumunda Meclis'e gelen yargı kararını Genel Kurul'a bildirmek zorundadır. Milletvekilliğinin sona ermesi Anayasa'da açıktır" dedi.'MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMESİYLE İLGİLİ ANAYASA'DA BOŞLUK VAR'Şentop, Enis Berberoğlu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili eleştirilere karşı, hukukçu Kemal Gözler'in yorumundan alıntı yaparak şöyle dedi: "Sayın Berberoğlu ile ilgili buna dair görüşlerimin aynı olduğunu söyledim. Fakat olay şu:  Diyelim ki avukatlık yapıyorsunuz, gittiniz mahkum oldunuz, kesin hüküm haline geldi, infaz yapacaklar. 'Ben ceza profesörüyüm, kararın doğru olduğuna inanmıyorum' diyebilir misiniz? Meclis Başkanı olarak Yargıtay kararını yanlış buluyorum ama bu durumu değiştiriyor mu? Kemal Gözler'den kısa bir iki cümle daha; 'Enis Berberoğlu, yasamayı tekrar kazanmasına rağmen yargılanmıştır, ortada kesin hüküm vardır, TBMM Başkanlığı'nın Genel Kurul'a bildirilmesinde hukuka aykırılık yoktur. TBMM Başkanı, gelen tezkereyi sunmak zorundadır. AYM'ye başvuru yapılması kesin hükmü ortadan kaldırılmaz. Anayasa'da düzenlenmesinde yarar vardır.' Sayın Berberoğlu konusunda da Sayın Gergerlioğlu konusunda da tekrar milletvekilliğini kazandığını söyledik. Derece mahkemesi, AYM kararına uymayı kabul ettiği zaman yeniden yargılanmaya başlıyor. Bu konuda Anayasamızda bir boşluk vardır. İşin doğrusu bu boşluğun Anayasa değişikliği ile doldurulmasıdır. 26'ncı dönemde 6 milletvekili fezlekeleri okutulmuş ve düşürülmüş. Engin Alan hakkında verilen fezleke, 22 Mayıs 2015'te sunulmuştur. Seçimler sebebiyle TBMM tatile girdiği için okunamamıştır. Sebahat Tuncel de aynı şekilde. Bekletme yönünde hiçbir uygulama yok."

Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde yanlış karar verdiği yönündeki eleştirisine cevaben, "Bu konuyla ilgili meseleyi şahsileştirmek yanlış. Şahsi mesele yapmış olsam, milletvekili arkadaşlarımızın lehine yorumlardım. Ben milletvekili arkadaşlarımın dönmesi yönünde yorum tercih ettim. Gergerlioğlu ile ilgili daha önce de kesin hüküm gelmişti. İstinaf'ta kesinleşen bir hükümdü, 2018'di. Sayın Berberoğlu da aynı şekilde. Bunu bekletmişiz, çünkü konu tartışılıyordu, inceledik. Hem Gergerlioğlu hem Berberoğlu'nun yararlanabileceklerini düşündüğümüz için bekledik. Hemen okutmadım. Eğer kötü niyetli olsam niye okutmayayım, düzenlemeyi bekledim" dedi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur (2) - Son Dakika
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