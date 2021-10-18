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Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

18.10.2021 15:28

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla 'Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı' kapsamında bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla 'Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı' kapsamında bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Meclis'te Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze ile görüştü. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı'nın bu yıl 6'ıncısının gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, bugün başkanlar olarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdiklerini, yarın heyetler arası görüşmelerin devam edeceğini aktardı. Kılıç, üçlü toplantının bölge için çok önemli bir birliktelik olduğunu vurgulayarak, Pandemi sonrasında ilk yüz yüze görüşmeyi yapıyoruz. Bundan dolayı da ben her iki değerli başkanımıza davetimizi kabul edip bu ziyareti gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum dedi.

Azerbaycan ve Gürcistan heyeti, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM Şeref Holü'nde hasar gören alanı ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu, Azerbaycan, Gürcistan, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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