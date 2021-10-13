TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefetin önerileri reddedildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefetin önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Akar, bugünün Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Ankara'nın Başkent ilan edilmesinin 98'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

Ankara'nın Başkent ilan edilmesinin yıl dönümü nedeniyle grup başkanvekilleri de söz aldı. AK Parti MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri oturdukları yerden söz alarak, Ankara'nın Başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, CHP'nin, 'taşımalı eğitim', HDP'nin, 'katı atık işçilerinin sorunları', İYİ Parti'nin, 'üniversite mezunlarının işsizlik sorunları' konulu önergeleri görüşülerek reddedildi. Görüşmelerin ardından Genel Kurul'da, Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,