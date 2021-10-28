TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Akdeniz'de Mehmetçik gücünü göstermektedir" - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde yerel basının gelirlerini artmasını sağlayacaklarını söyledi.

Sarıgül, kentteki programı kapsamında Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği ile Esnaf, Uzman Çavuşlar Federasyonunu ziyaret etti.

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği ziyaretinde yerel basının önemini ve yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini belirten Sarıgül, "İnşallah iktidara gelecek ve mahalli basının gelirlerinin artmasını sağlayacağız." dedi

TDP'nin halkın sorunlarını bilen bir parti olduğuna dikkati çeken Sarıgül şöyle devam etti:

"Dertlere derman olmak için yollardayız, geçen hafta Adana, Osmaniye ve Mersin'deydim. 10 aydır ülkemin dört yanında 80'e yakın yeri ziyaret ettim. Her yerde derin bir yoksulluk var, geçim sıkıntısı artık dayanılmaz hale gelmiş, mutfaklarda yangın var. Ülkemizin bir saat dahi beklemeye tahammülü olmayan üç sorunu var. Bunlardan birincisi işsizlik, ikincisi yoksulluk ve pahalılık, üçüncüsü tarımdır. Bunların üçü de eşit önemdedir ve birbiriyle bağlantılıdır. İşsizliği, işsizin sorunu ve suçu olarak görmek yanlış olur. İşsizlik toplumsal bir sorundur. 8 milyon işsizin olduğu bir ülkede bu mesele iş beğenmiyorlar diyerek geçiştirilemez."

" Akdeniz'de Mehmetçik gücünü göstermektedir"

Tarımla uğraşanların küstürülmemesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, çiftçiye makul fiyatlarda gübre temin edilmesini de dile getirdi.

Sarıgül, ABD'nin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları bozacak tek parti olduklarını iddia ederek şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Jeo Biden konuşmasında diyor ki, 'Ben Türkiye'deki muhalefet partilerine maddi ve manevi destek vereceğim'. Sen kim oluyorsun da bize destek veriyorsun? Bu ABD Başkanı'nın Türkiye'de hangi partilere destek verdiğini açıklaması lazım. TDP iktidara aday bir siyasi partidir. 'Tam bağımsız Türkiye' diyen bir partidir. ABD'nin maddi ve manevi desteğiyle bir yere gelmeyi reddeden bir partidir. Akdeniz'de Mehmetçik gücünü göstermektedir ve bu durum son derece doğrudur. ABD, Akdeniz'de suları köpürtmek istiyor. TSK, Çanakkale'de, Sakarya'da Dumlupınar'da, Kocatepe'de nasıl ay yıldızlı bayrağımızı astıysa, Akdeniz'de de ABD'nin oyununu bozacaktır."

Sarıgül ayrıca Süleyman Demirel Anıt Mezarı ve Müzesini de ziyaret etti.