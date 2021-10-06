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TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama - Son Dakika

TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama

06.10.2021 17:36

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) vakfın Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin, "2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış,...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) vakfın Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin, "2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür." dedi.

Eminoğlu, Büyükada iskelesinde yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasına işaret ederek, tüm kullandığı ifadelerin asılsız olduğunu söyledi.

Buradaki gençlerin gasbedilmiş binalarını korumak için içeride bulunduklarını belirten Eminoğlu, "Gençlerimiz burada darbedilmiştir. Bir polisimiz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

TÜGVA olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını kaydeden Eminoğlu, şöyle devam etti:

"2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz, hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir; 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir."

TÜGVA'yı "gençlik yapılanması" olarak tanımlayan Eminoğlu, vakfın davasının, kavgasının ve sevdasının Türkiye olduğunu ifade etti.

Eminoğlu, Kaftancıoğlu'nun, TÜGVA ve İBB arasındaki idari bir konuyu siyasallaştırdığını ve CHP teşkilatlarını ilçe gençlik merkezinin önüne toplanmaya davet ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne yapmak istemektedir? Zaten militanınız gibi davranan zabıtalarınız arkadaşlarımızı darbetti. Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çökecek misiniz? Dün zabıtanız, bugün partilileriniz kira sözleşmesi devam eden binamıza tabiri caizse çökmeye kalktılar. Canan Kaftancıoğlu, geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir. Ama biz TÜGVA'lı gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehditlerinize boyun eğeriz. CHP İl Başkanı, TÜGVA'nın neyinden rahatsız? Dinini ve milletini seven bir gençlik yetiştirmesinden mi? On binlerce gencimize Kur'an ve siyer eğitimi vermesinden mi? On binlerce gencimizin bilim insanı olarak yetiştirilmesinden mi? TEKNOFEST'te Türkiye birincisi çıkarmasından mı rahatsız? Canan Kaftancıoğlu, neden rahatsızsınız ve neden sürekli yalan söylüyor, insanları provoke ediyorsunuz."

Eminoğlu, Kaftancıoğlu'na tahliye kararını tüm millete göstermesi çağrısında bulunarak, "Nerede o tahliye kararı? CHP'li İBB'ye karşı hakkını savunan biziz. Çiğnediğiniz hukuka ve kanunlara sahip çıkmaya çalışan biziz." dedi.

CHP'nin İstanbul'u da Adalar'ı da yönetemediğini söyleyen Eminoğlu, "Bu beceriksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz. İstanbul'un gerçek gündemi olan belediyenin yönetilmemesi gündemini değiştiremezsiniz." şeklinde konuştu.

Eminoğlu, konuşma metnini yazdığı kağıdı göstererek, "İçerideki bilgisayarlarımızı, yazıcılarımızı tabiri caizse gasbettikleri için içeride kalemle şu kağıtlara basın açıklamamızı yazmak zorunda kaldık. Bunların zihniyeti budur. Bu zihniyeti biz yüzyıllardır biliyoruz ve bu zihniyete karşı mücadelemizi son nefesimize kadar inşallah devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından gençlere seslenen Eminoğlu, kendilerini binadaki gençlik merkezine davet ederek, içeride masa tenisinden satranca kadar birçok faaliyetin olduğunu kaydetti.

Basın açıklaması öncesi güvenlik güçleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Eminoğlu'nun konuşması sırasında vakıf üyesi gençler, "Burası gençlerin, gençlerin kalacak" sloganları attı.

Bu esnada, binanın boşaltılmasını isteyenler ise Eminoğlu'nun açıklamasına ve gençlerin sloganlarına zaman zaman tepki gösterdi.

Bu arada, bina önünde bekleyen zabıta ekiplerinin sayısının azaldığı gözlenirken, bazı vatandaşlar da bina çevresindeki bekleyişlerini sürdürüyor.

TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama
TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama
TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama
TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama
TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama
TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama
TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama

istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, TÜGVA, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGVA Başkanı Eminoğlu'ndan Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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