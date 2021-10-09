TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ LİDERİ SARIGÜL, GAZİANTEP'TE - Son Dakika

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kenti ziyaretinde, Gaziantep'i ülkenin lokomotif şehri olarak görüyorum dedi.

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, bir dizi temasta bulunmak için Kilis'e gitmeden önce Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi. Partisinin İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Sarıgül, Gaziantep'i ülkenin lokomotif şehri olarak gördüğünü söyleyerek, Gaziantep'in tarımda, sanayide, turizmde, doğal güzellikte ve özellikte gastronomide ülke ekonomisine katkısı oldukça büyüktür. Gaziantep'i ülkenin lokomotif şehri olarak görüyorum. Gaziantepliler mert, misafirperver ve dürüst insandır dedi.

Mustafa Sarıgül ve parti üyeleri, daha sonra Kilis'e gitmek üzere kentten hareket etti.