Türkiye ve Azerbaycan arasında Çevre Koruma Alanında Çalışma Programı imzalandı - Son Dakika

- Türkiye ve Azerbaycan arasında Çevre Koruma Alanında Çalışma Programı imzalandı

BAKÜ - Türkiye ile Azerbaycan arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İki Yıllık Çalışma Programı imzalandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede konuşan Bakan Kurum, "Tek millet, iki devlet şuuru ve anlayışı ile çalıştığımız ve bir hissettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizi her zaman yanımızda görüyoruz, görmeye de inşallah devam edeceğiz. En son tabi deprem, sel, yangın felaketlerinde ülkemiz gerçekten şehirlerimiz büyük hasarlar gördü ve yangın felaketlerinde Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizlerin yanında yer aldılar ve orman yangınlarında hakikaten insan üstü, hayatını tehlikeye atacak seviyede mücadele verdiler. Ben tüm kahramanlarımıza, Azerbaycanlı kardeşlerimize yapmış oldukları dayanışmadan ötürü bir kez de sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini belirten Kurum, "Karabağ zaferine bir aydan az bir zaman kaldı. Hem Karabağ'da hem Gence'de şehitlerimiz oldu. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi maalesef çok büyük bir yıkıntı var, savaş sonrasında İlham Aliyev'in tabiri gibi bayrak asacak yer kalmadığı bir harabe söz konusu. İnşallah Azerbaycan'ımız güçlü bir devlet olarak gereken her şeyi yapacaktır, yapmaya kadirdir. Biz de Çevre, Şehircilik Bakanlığı olarak gerek Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla işbirliğimizi en yüksek seviyede tutmaya devam edeceğiz. Dostum Muhtar Babayev bakanımız, Azerbaycan'ın sıcaklığını, samimiyetini her zaman gösterdi. 2018 yılında bir mutabakat yapmıştık. Çevre, şehircilik alanında inşallah 2004'te de vardı. Gerek sanayi atıkları, gerek evsel atıklar, gerek artık su arıtma tesisleri, kanalizasyon, yağmur suyu gibi konularda işbirliği bakanlığımızda yapıyoruz. Daha etkin bir işbirliği yapmak üzere bugün diğer konularda görüşmek üzere Azerbaycan'a geldik. İnşallah yeni yapacağımız mutabakatlarla gerek iklim alanında, gerek şehircilik alanında bizim Bakanlığımıza ilgilendiren her konuda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tüm ekibimizle birlikte bağlı kuruluşlarımızla birlikte Azerbaycan için yapılması gereken her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, misafirperverliğinden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantının ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İki Yıllık Çalışma Programı imzalandı.