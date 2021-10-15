Van Valisi Bilmez, Çaldıran ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde görev yapan muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bilmez, muhtarların devletin mahallerdeki gören gözü ve işiten kulağı olduğunu ifade ederek, muhtarların sorunlarına verdikleri öneme değindi.

Bilmez, "Sizlerin her daim yanınızda olmaya, sıkıntılarınızı, sorunlarınızı çözmeye gayret ediyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz. Bugün de sizlerin sorunları bire bir dinleyerek çözüme kavuşturma yolunda gerekenleri yapacağız." dedi.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdullahat Arvas'ın da yaptığı konuşmanın ardından toplantı, soru ve cevap bölümüyle devam etti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları, kamu müdürleri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.