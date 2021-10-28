Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yazıcı ve Başkan Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Diğer kurum ve kuruluşların çelenklerinin de sunmasının ardından tören sona erdi.

-"Vali Yazıcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı"

Vali Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yazıcı, mesajında Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yazıcı, "Milletimiz, tarihte eşine pek rastlanmayan bir nitelikte verdiği destansı mücadelenin sonunda cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyet, her türlü imkansızlığa göğüs gererek, dört bir yanı işgal edilmiş vatan topraklarını vatan sevgisi, inanç ve yüreklerindeki imanla, kanının son damlasına kadar savaşarak kurtaran aziz ve onurlu Türk Milleti'nin gücünün tüm dünyaya göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yakılan istiklal meşalesinin sönmeyeceğini ve söndürülemeyeceğini vurguladı.

Türk ulusunun dünyaya örnek olduğuna dikkati çeken Yazıcı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimizle sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam etmekteyiz. Bugün bizlere ve gençlerimize düşen en büyük görev, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum."