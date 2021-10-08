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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

08.10.2021 18:39
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçenin mahalle muhtarlarıyla toplantıları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçenin mahalle muhtarlarıyla toplantıları devam ediyor. Edremit ilçesi Fidanlık Parkında gerçekleştirilen Gürpınar muhtarları ile buluşma toplantısına Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen, genel sekreter yardımcıları, kamu müdürleri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı. Toplantıda, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin'in Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini anlattığı sunumun ardından konuşan Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Kentte bulunan tüm muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerinin sorun ve sıkıntılarını yakından dinlemek istediklerini ifade etti. Muhtarların sorunlarının takipçisi olduklarını ve çözüm aşamasında izlenilecek yolun görüşüldüğü bu tür buluşmaların önemine değinen Genel Sekreter Çelikel, "Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz" dedi. Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdullahat Arvas'ın da birer selamlama konuşmasının ardından toplantı, soru ve cevap bölümüyle devam etti. Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara isimli çanta hediye edildi. Daha sonra inşası tamamlanan Fidanlık Parkı gezilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, Fatih, Van, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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