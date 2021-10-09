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Perinçek: "İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur" - Son Dakika

Perinçek: "İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur"

09.10.2021 18:42

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Çiftçisiyle, üreticisiyle, zanaatkarıyla, sanayicisi ve tüccarıyla üretenler bu ülkenin baş tacıdır.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Çiftçisiyle, üreticisiyle, zanaatkarıyla, sanayicisi ve tüccarıyla üretenler bu ülkenin baş tacıdır. Başarıya ulaşacağız, iyimserlik taşıyalım. İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur." dedi.

Perinçek, Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'nde bir çiftlik evinde düzenlenen "Zağarlı Üretim Devrimi Kurultayı"nda, Türkiye'nin her yerinde çiftçilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirten Perinçek, "Yeni döneme hepimizin hazır olması lazım. Omuzlarımızı yeni dönemin görevlerinin altına sokacağız. Elimizi taşın altına sokacağız. Türkiye zorluklarla karşı karşıya, o zorlukları bu millete paylaştıracağız ve bereketi paylaştıracağımız bir döneme gireceğiz." dedi.

Perinçek, çiftçilerin elinin ekmek tuttuğunu, alınlarından ter damlayan çalışkan insanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçisiyle, üreticisiyle, zanaatkarıyla, sanayicisi ve tüccarıyla üretenler bu ülkenin baş tacıdır. Başarıya ulaşacağız, iyimserlik taşıyalım. İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur. Sizler çiftçisiniz, iyimserlik sizin ruhunuzda, hayatınızda var. Siz tarlaya tohum atarken, baharda onun yeşereceğini, harmanda da hasat olup kalkacağını ve ailenizin geçimini sağlayacağınızı düşünerek o tohumu atıyorsunuz. Yani sizin dünyaya bakışınız, hayata bakışınız iyimser. O tohumun filizlenip buğday olacağını, o tohumdan arpa yeşereceğini, ağaçların büyüyüp meyve vereceğini biliyorsunuz. O bakımdan çiftçinin iyimserlik ruhunu bütün Türk milletine, bu karamsarlığın kol gezdiği ortamda hep birlikte taşıyalım. Geleceğimiz aydınlıktır. Geleceğimize güveniyoruz. Türk milletine ve Türkiye'nin üreticilerine sonuna kadar güveniyoruz."

Perinçek: İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur
Perinçek: İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur
Perinçek: İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur
Perinçek: İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur
Perinçek: İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur
Perinçek: İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur

Adana Yüregir, Doğu Perinçek, Vatan partisi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Perinçek: 'İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Perinçek: "İyimserliği ateşleyelim bu millete, karamsarlıkla başarılacak hiçbir şey yoktur" - Son Dakika
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