Üye Girişi
Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" - Son Dakika

Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz"

31.10.2021 18:30

Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kurulduğumuz günden itibaren biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kurulduğumuz günden itibaren biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa evet doğrudur, diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz de yaparsa onu da yanlıştır, diye kabul edeceğiz ve düzeltme yoluna gideceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bolu 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Erbakan, kongrenin açılış konuşmasına İtalyan senatosuna teşekkür ederek başlayıp, "İtalya senatosu 2 gün önce LGBT haklarıyla ilgili bir yasa tasarısını 154'e karşı 131 oyla reddetti. Bundan dolayı İtalyan senatosunu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Rusya, Ermenistan bunların hepsi bu sinsi sözleşmeye karşı çıkıyor, iptal ediyor. Şimdi bu gerçeklerle birlikte Türkiye'deki İstanbul Sözleşmesi meraklısı gafillere de duyuruda bulunuyoruz. Kendinize gelin. Aklınızı başınıza toplayın. Allah gerçekleri, doğruları görmeyi onlara da nasip etsin" dedi.

"YANLIŞI BİZİM PARTİMİZ DE YAPSA YANLIŞI KABUL EDECEĞİZ"

Rakiplerinin ve kendilerinin doğrularına doğru, yanlışlarına yanlış diyeceklerini ifade eden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden itibaren biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa evet doğrudur, diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz de yaparsa onu da yanlıştır, diye kabul edeceğiz ve düzeltme yoluna gideceğiz. Bu doğrultuda bugüne kadar mevcut AK Parti iktidarının yapmış olduğu faydalı işlerde hakkı teslim ettik. Kendilerine teşekkür ettik. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtü yasağının kaldırılması. Kıbrıs'la ilgili olarak son noktada gelmiş oldukları pozisyon. Ayasofya'nın açılmasında kendilerini tebrik ettik, destek verdik. Gittik Ayasofya'da hep birlikte namazımızı kıldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi bizler memnun etti" şeklinde konuştu.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Konuşmasında muhalefet partilerine eleştirilerde bulunan Erbakan, "Bu malum muhalefetin içinde 20 sene evvel 28 Şubat olaylarında tanklara selam duranlar var. Bunları siz de biz de çok iyi biliyoruz. İsmini vermeye gerek yok. Türkiye'yi Suriye'de bataklığa sürükleyenler var bu malum muhalefet partilerinin içerisinde. Bunların içinde ekonomiden sorunlu devlet bakanı olduklarında yılda 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. yine bu muhalefetin içinde Bilderberg toplantılarının müdavimleri var. Bilderberg'de bu ülkeye hayır gelebilir mi? Bu muhalefetin içerisinde 17 sene evvel Irak'a ilk Amerikan bombası düştüğünde 6 milyar dolar kredimiz hazır diyebilecek zihniyette insanlar var" diye konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)

Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz
Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz
Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz
Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İktidar, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu 18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu Oyunun sonu bu sefer facia! Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü 17:59 Oyunun sonu bu sefer facia! Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti 17:52 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu 16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu 15:38 Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım 15:31 Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi 13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı         
18:30
Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı         
18:19
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü         
16:54
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 18:50:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement