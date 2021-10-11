YILDIRIM KONUŞMAKTA UZMAN OLDULAR - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'de solun hizmet ve icraat yapma kabiliyeti olmadığını ancak konuşmada uzmanlaştıklarını belirterek, Ama onların hakkını yemeyelim. Onların da uzmanlaştığı bir konu var, konuşmak. İktidara gelemedikleri için konuşa konuşa konuşa, konuşmakta uzman oldular. Onların bu hakkını teslim etmek gerekir. Lafla peynir gemisi yürümüyor? dedi.AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Erzurum İl Başkanlığınca merkez Yakutiye ilçesinde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. AK Parti'nin iktidarda 20 yılı geride bıraktığını belirten Yıldırım, 20 yıl önce doğan bebekler 20 yaşında, AK Parti'yle yaşıt. 20 yıl içerisinde gençler bizimle beraber büyüdü, beraber bu günlere geldik. 20 yıl insan hayatında çok önemli. 20 yıl önce bakanlarımız, vekillerimizle beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızın saçlarındaki beyazların miktarı siyahlardan azdı, şimdi tersine döndü. Ama biz bu saçları değirmende ağartmadık, milletin yolunda, millete hizmet yolunda gece gündüz çalışarak bugünlere geldik? diye konuştu.

MAHÇUP OLDULAR

20 yıllık sürede çok güzel işlere imza atıldığını belirten Yıldırım, şunları söylediŞu şehir hastanelerine laf edenler, rant sağladınız diyenlerin bugünlerde sesi çıkıyor mu Çıkmıyor, çünkü mahcup oldular. O şehir hastaneleri pandemide hayat kurtarıyor. Bu vizyondur bu ileri görüşlülüktür. Eğer bu şehir hastanelerini yapmamış olsaydık, hazırlıksız yakalansaydık ne olurdu halimize Sadece kendi vatandaşlarımıza değil ihtiyacı olan dünyanın çok çeşitli yönlerindeki 156 ülkeye de yardım elini uzatan bir Türkiye var. İşte Türkiye böyle bir büyük ülke. En zengin, teknolojisi gelişmiş ülkeler bu korona salgını dolayısıyla sınıfta kaldılar, perişan oldular, hastalarına sahip çıkamadılar ama Türkiye bu süreci alnının akıyla en az zayiatla başaran, yöneten bir ülke olmayı sağladı. Bunun sebebi geçmişte gerek insana, gerekse hastane fiziksel altyapısına yapılan yatırımdır. Ulaşımda yine benzer şeyler yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Doğudan batıya, kuzeyden güneye uzakları yakınlaştırdık. Ama bir şeyi çok önemsedik; dedik ki yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Başından beri söyledik. Terörle mücadelede destanlar yazdık.

'BAŞBAKAN OLACAĞIM' DİYENLER VAR

Son günlerde yaşanan sistem tartışmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Yıldırım, Bugünlerde sistem değişsin diyenler var, başbakan olacağım diyenler var, her tarafta lafın bini bir para. Bakın Cumhuriyet tarihinden bu tarafa kurulan hükümetlerin ömrü sadece 1,5 yıl. Bir buçuk yılda ne yapabilirsiniz soruyorum. 1,5 yılda hangi projeyi başlar bitirirsiniz. Sansa Deresine 50 tane köprü yapabilir misiniz. Sansa Deresini, Fırat'ı dize getirebilir misiniz 6 saatte şuradan bağırsan duyulacak Erzincan'a gidemiyordunuz, şimdi nasıl gidiyorsunuz, 1 saat 15 dakika, bilemedin 1,5 saat. İşte medeniyet bu. Havayolunu halkın yolu yapacağız dedik yaptık mı Sizin için internet sizin hayatınızın en büyük parçası, sizin adeta yol arkadaşınız. Bugün size hiçbir palavra sökmez, çünkü siz akıllı cihazınızla telefonunuzla, saatinizle dünya avucunuzun içinde herşeyin doğrusunu anında görebiliyorsunuz. Sosyal medyada kim yalan söylüyor, kim iftira ediyor, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Eğer bu pandemide 445 bin kilometre fiber hattımız olmasaydı biz nasıl işe gitmeden, alış verişe gitmeden hayatımızı işlerimizi nasıl yapacaktık. Yapamayacaktık iflas edecektik. Ama hayatı durdurmadık elektronik ticaretle e-Devlet marifetiyle ve video konferanslar marifetiyle sistem tıkır tıkır işledi. Bu vizyondur, öngörüdür, uzak görüşlülüktür? diye konuştu.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR

Türkiye'de solun hizmet ve icraat yapma kabiliyeti olmadığını söyleyen Yıldırım, Bunu niye söylüyorum çünkü onlar hiç millet desteğiyle iktidar olamayınca nasıl hizmet yapacaksın. Ama onların hakkını yemeyelim, onların da uzmanlaştığı bir konu var; konuşmak. İktidara gelemedikleri için konuşa konuşa konuşa, konuşmakta uzman oldular. Onların bu hakkını teslim etmek gerekir. Lafla peynir gemisi yürümüyor biz ne deriz az laf çok iş. Bir arpa boyu konuşacağız, dağlar kadar hizmet yapacağız. Yaptık mı, bundan sonra da AK Parti yapar. Bu iş tecrübe ister, tecrübesiyle, heyecanı, gençliğin enerjisini birleştirerek evelallah 2023 hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyeceğiz? dedi.

'20 YILIN ÖZETİ GÜVEN VE İSTİKRAR'

Güven ve istikrar iki tane sihirli kelime. 20 yılın özeti bu? diyen Yıldırım, şöyle devam ettiEğer güven istikrar olmasaydı biz ne okullar ne hastaneler ne sanayi tesisleri ne de bu kadar istihdam, bunların hiçbirini yapamazdık. Şu 1,5 sene sadece Türkiye'nin değil dünyanın dengesini alt üst etti. Çünkü yarım gramlık bir mikrop dünyayı dize getirdi. Hiçbir teknoloji gelişmişlik bir zenginlik işe yaramadı. Bakın bir kriz olur, afet olur, deprem olur, Allah göstermesin yangın, sel olur bunları yaşayan milletiz. Bunları yönetirsiniz, üstesinden gelirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Belirsizlik yönetilemeyen bir şeydir. Bugün yaşadıklarımızın sebebi belirsizliktir. Kimse plan yapamıyor 3 ay sonra 6 ay sonra ne olacak, 1 sene sonra ne olacak hiç kimse öngöremiyor. Öngöremezseniz bekliyorsunuz, bekleyince üretim olmuyor, bekleyince hizmet yavaşlıyor, ticaret yavaşlıyor, istihdam azalıyor. Dolayısıyla bu şartlar altında dünyanın her tarafında sorun var. Sorun eskisi kadar üretim yapılamıyor. Eskisi kadar üretim yapılamayınca fiyatlar, maliyetler yükseliyor. Bir malın alıcısı çok, mal azsa kıymeti artar. Tersi mal çok alıcısı az o zaman malın değeri düşer. Bazen patates pahalı, bazen ucuz olur. Bazen soğan pahalı, bazen ucuz oluyor. Bu ne oluyor, işte bu arz taleple ilgili bir şey. Pandemi dediğimiz salgın arz talep dengesini alt üst etti. Bu geçici bir şey böyle kalmayacak. Dünyada ihracatını artıran nadir ülkelerden biri biziz. Dünyanın yüzde 3,5 küçüldüğü yerde biz 1,8 büyümeyle kapattık geçen seneyi, kendimize haksızlık etmeyelim. Yani üçünden kötüysek 23'ünden iyiyiz böyle görelim. Bu bizim için yeterli değil, bize yakışan hep iyi olmak? diye konuştu.