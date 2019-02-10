Son Dakika Haberleri: Politikaya Girersem 2 Milyon Oy Alırım'

Politikaya Girersem 2 Milyon Oy Alırım'

31 dakika önce

İtalya'da Athena Basket Roma takımında forma giyen ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişlier Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu.

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İtalya'da Athena Basket Roma takımında forma giyen ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişlier Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu.

Rai Radio1 kanalında açıklamalarda bulunan Vignali, "Eğer politikaya girersem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.

Vignali ayrıca Bakan Salvini'nin sosyal medyadaki imajını düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Instagram hesbında 2 milyon takipçisi bulunan ünlü sporcu Vignali Serie B takımlarından Athena Basket Roma'da forma giyiyor.

27 yaşındaki basketbolcu forvet pozisyonunda mücadele ediyor.

İşte Vignali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:30 

Matteo Salvini, Roma, Athena, Güncel
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