Politikaya Girersem 2 Milyon Oy Alırım'
31 dakika önce
İtalya'da Athena Basket Roma takımında forma giyen ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişlier Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu.
İtalya
'da Athena
Basket Roma
takımında forma giyen ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişlier Bakanı Matteo Salvini
'ye önerilerde bulundu.
Rai Radio1 kanalında açıklamalarda bulunan Vignali, "Eğer politikaya girersem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.
Vignali ayrıca Bakan Salvini'nin sosyal medyadaki imajını düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu. Instagram
hesbında 2 milyon takipçisi bulunan ünlü sporcu Vignali Serie B takımlarından Athena Basket Roma'da forma giyiyor.
27 yaşındaki basketbolcu forvet pozisyonunda mücadele ediyor.
İşte Vignali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:30
Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış
Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Bakan Soylu'dan Yürüyüş Hazırlığındaki HDP'lilere Gözdağı: Sizi Yürüten Adam Değildir