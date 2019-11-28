Poliüretan ve kompozitte profesyoneller buluşması

Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı (Putech Eurasia 2019) ve Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (Eurasian Composites Show 2019) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dünyanın en büyük ikinci poliüretan sanayi fuarı Putech Eurasia 2019'un altıncısı ve kompozit sanayisinin Avrasya'daki profesyonel buluşma noktası Eurasian Composites Show 2019'un dördüncüsü 21 farklı ülkeden 203 katılımcıyla kapılarını araladı.

Artkim Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen fuarların açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan Artkim Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz Yaman, poliüretan ve kompozitin Türkiye için kritik öneme sahip sektörlerden olduğunu söyledi.

Yaman, Türkiye'nin başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin bayraktarlığını yapan İHA ve SİHA'lar için poliüretan ve kompozitin öneminden bahsederek, "Ülkemizin başlattığı bu hamlede, Türkiye'nin poliüretan ve kompozit gibi stratejik endüstrilerde bu misyonunu gerçekleştirmesine katkı sunmak için bölgenin en önemli buluşmasını İstanbul'da yapıyoruz." dedi.

İş hacmi 3 milyar doları aşıyor

Açılışta verilen bilgilere göre, poliüretan ve kompozit sektörlerinin Türkiye'deki iş hacmi 3 milyar doları aşıyor.

Her iki sektör de her yıl yüzde 10-12 büyüme gerçekleşiyor. Teknoloji kullanımının artışıyla birlikte büyüme hızının daha da hızlanması bekleniyor.

Fuar kapsamında, poliüretan sektörünün önemli isimleri, Putech Eurasia ve Eurasian Composites Show'da düzenlenecek olan panelde bir araya gelecek.

Avrupa Esnek Poliüretan Köpük Blok Üreticileri Derneği (EUROPUR) Başkanı Bart Ten Brink, Flokser Kimya İcra Kurulu Üyesi Başar Yıldız, Kimteks Poliüretan Üst Yöneticisi (CEO) Cavidan Karaca, Pürplast Genel Müdürü Mehmet Şişmanoğlu ve DOW Türkiye Poliüretan Sistem Evi Direktörü Levent Atmaca poliüretan pazarının bugünü ve geleceği, Ar-Ge çalışmaları ve pazardaki rekabet konularında konuşacak.

Endüstrideki yeniliklerin odakta olacağı panellerde, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde kompozit ve poliüretanın yeri ve öneminden bahsedilecek ve başarı hikayeleri konuşulacak.

Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarlar, 30 Kasım'da sona erecek.