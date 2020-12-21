Polonez ile Siniora Food and Manufacturing PLC'den iş birliği

Polonez İcra Kurulu Başkanı ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) Boran Uzun, "Firmamız Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. AŞ olarak, Ürdünlü Siniora Food and Manufacturing PLC firması ile yaptığımız anlaşma sonucu iki marka olarak güçlerimizi birleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Uzun, Polonez olarak son yıllarda yaptıkları Ar-Ge ve üretim yatırımlarıyla dikkati çeken başarılı çalışmalarının yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çektiğini bildirdi.

Sürdürülebilir büyüme adına, hem sektör hem de ülke ekonomisi için katma değer sağlayacak bir yatırım kararı aldıklarını kaydeden Uzun, "Ortaklık anlaşmamızın, gerekli resmi kurumların onaylarının ve diğer alışılmış kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanmasını bekliyoruz. Bu anlaşmanın ülkemize, sektörümüze, çalışanlarımıza, yıllardır bizi takip eden ve varoluş sebebimiz olan değerli tüketicilerimize hayırlı olmasını dileriz." değerlendirmesinde bulundu.