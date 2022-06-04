Kararda, "İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Polonezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

Polonezköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polonezköy 'Kesin Korunacak Hassas Alan' İlan Edildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.