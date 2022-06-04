Polonezköy "Kesin Korunacak Hassas Alan" İlan Edildi - Son Dakika
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Polonezköy "Kesin Korunacak Hassas Alan" İlan Edildi

04.06.2022 11:07
Polonezköy "Kesin Korunacak Hassas Alan" İlan Edildi

İstanbulluların hafta sonları kaçış noktalarından içindeki tabiat parkıyla dikkat çeken Polonezköy, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

İstanbulluların hafta sonları kaçış noktalarından içindeki tabiat parkıyla dikkat çeken Polonezköy, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Polenezköy'ün "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, "İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Polonezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Polonezköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonezköy 'Kesin Korunacak Hassas Alan' İlan Edildi - Son Dakika

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