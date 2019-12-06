Polonezköy Tabiat Parkı doğaseverleri bekliyor

Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı ve Yürüyüş Parkuru, renkli bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Farklı renk tonlarına bürünen park, İstanbul'daki doğaseverleri bekliyor. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş parkuruyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken park, fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanlarından biri.

Parkın ziyaretçilerinden Murat Karakaya, "İstanbul'da bulunan en büyük zenginliklerden biri" olarak tanımladığı parka devamlı geldiğini belirterek, "İstanbul gibi bir yerde böyle kalabilmiş yerler bulmak artık çok zor. O yüzden buraya sık geliyorum. Sadece fotoğraf çektirmek için gelen arkadaşlarım dahi var." diye konuştu.