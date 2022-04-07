Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir

07.04.2022 13:28
Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir

Polonya Fonları ve Bölgesel Politika Bakan Yardımcısı Malgorzata Jarosinska-Jedynak, Polonya'da kalması muhtemel Ukraynalı mülteci sayısını 2 milyon 800 binden 7 milyon 300 bine çıkardıklarını açıkladı.

Polonya Fonları ve Bölgesel Politika Bakan Yardımcısı Malgorzata Jarosinska-Jedynak, Polonya'da kalması muhtemel Ukraynalı mülteci sayısını 2 milyon 800 binden 7 milyon 300 bine çıkardıklarını açıkladı.

Jedynak, yaptığı açıklamada, Polonya'nın şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini söyledi.

Ukraynalı mültecilerin bir kısmının başka ülkelere gittiğine dikkat çeken Jedynak, yapılan analizlere göre savaşın devam etmesi halinde 11 milyon Ukraynalının ülkelerini terk edebileceğini söyledi.

Jedynak, daha fazla mülteciye ev sahipliği yapabileceklerini belirterek "7 milyon 300 bin mültecinin Polonya'da kalabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 4 milyon 215 bin Ukraynalının ülkeden kaçtığını bildirdi.

YORUMLAR
500

Politika, Mülteci, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz davanın Suudi Arabistan'a devrine ilişkin konuştu: Hükümet döndü, ben dönmem
13:13 Cüneyt Çakır "yılın hakemi" seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı!
13:08 11 ay önce boşandığı eşini ve kocasını evlerinin kapısında maket bıçağıyla yaralamıştı: Hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı varmış
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:35:52. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement