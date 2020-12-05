Polonya, AB bütçesini vetoyu sürdürecek - Son Dakika

Polonya, AB bütçesini vetoyu sürdürecek

05.12.2020 00:31
Polonya, AB bütçesini vetoyu sürdürecek, System.String[]

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının, hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istenmesi konusunda, ülkesinin, Macaristan ile...

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Avrupa Birliği'nin (AB) toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programının, hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istenmesi konusunda, ülkesinin, Macaristan ile hemfikir olduğunu açıkladı.

Müller yaptığı açıklamada, Macaristan ile bütçeyi ve kurtarma programını veto eden Polonya'nın, bazı ifadelerin eklenmesiyle vetosunu kaldırabileceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Müller, ' Varşova, AB fonlarının ödenmesiyle ilgili koşullar konusunda Polonya-Macaristan ortak duruşunu tamamen destekliyor." ifadelerini kullandı.

Polonya ve Macaristan Başbakanlarının geçen hafta ortak deklarasyona imza attıklarını hatırlatan Müller, Polonya hükümetinin sadece, AB Konseyinin temmuzdaki zirvede kabul edilen maddeleri onaylayacağını kaydetti.

AB ile Macaristan ve Polonya arasındaki "veto krizi" süreci

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları 4 gün süren zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin, yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP, özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etmişti.

Geçen günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağlamıştı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilir. Bu kesinti için AB Konseyinde, üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Birliğin, 2021-2027 bütçesini ve ekonomik kurtarma programını 16 Nisan'da Brüksel'de görüşen AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Macaristan ve Polonya'nın çekinceleri yüzünden oy birliği sağlayamamıştı.

Hükümet Sözcüsü, Avrupa Birliği, Macaristan, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya, AB bütçesini vetoyu sürdürecek - Son Dakika


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