Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor - Son Dakika
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Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor

31.03.2022 13:06
Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Blazej Pobozy, Ukraynalı mültecilerin barınma ve bakım masraflarının karşılanması için Avrupa Birliği'nden (AB) 2,2 milyar avro talep edildiğini açıkladı.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Blazej Pobozy, Ukraynalı mültecilerin barınma ve bakım masraflarının karşılanması için Avrupa Birliği'nden (AB) 2,2 milyar avro talep edildiğini açıkladı.

Pobozy, Polonya devlet televizyonu TVP Info'ya verdiği demeçte, ülkesinin Ukraynalılara yardım ettiğini belirterek, AB'nin Polonya'ya mülteci finansmanı konusunda yardım etmeyi ertelememesi gerektiğini söyledi.

Blazej Pobozy, Ukraynalı mültecilerin barınma ve bakım masraflarının karşılanması için AB'den 2,2 milyar avro talep edildiğini bildirdi.

Ukraynalılara ülkenin sağlık ve eğitim sistemlerini kullanmalarına yardımcı olmak ve iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak için PESEL ulusal kimlik numaraları verildiğini kaydeden Pobozy, şu ana kadar yüzde 96'sı kadın ve çocuk olmak üzere yarım milyona yakın mülteciye PESEL hizmeti sunulduğunu dile getirdi.

Polonya'da halihazırda 2,4 milyon Ukraynalı mültecinin bulunduğu belirtiliyor.

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Avrupa Birliği, Mülteci, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor - Son Dakika


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