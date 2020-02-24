Polonya, AB'nin tarım bütçesinden kesintisini kabul etmeyecek - Son Dakika

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 bütçesinden tarım alanındaki desteğin azaltılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Duda, AB Komisyonu'nun tarımdan sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski'nin yanı sıra Estonya, Letonya, Litvanya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Polonya tarım bakanlarını Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Duda, toplantıya katılan bakanların da ortak bölgesel tarım stratejisi oluşturulması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek, "(AB) Bütçede tarım alanına ayrılan kaynaklar şu ankinden daha az olamaz. Bu, bizim bölgemizdeki tüm bakanların ortak fikri." dedi.

Duda, AB'nin 2021-2027 bütçesinden tarım alanındaki desteğin azaltılmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Wojciechowski de şubat ayı başlarında Polonya'yı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Duda ile yaptığı görüşmede, tarım alanına güçlü destek verilmesi gerektiği yönünde tutum sergilediğini ifade etti.

Bugün gerçekleştirilen tarım bakanları toplantısının çok önemli olduğunu vurgulayan Wojciechowski, "AB'de güçlü ve adaletli bir tarım politikasına ihtiyaç var. Bunun en önemli aracı ise üye ülkeler arasındaki farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde tutan bir bütçe." diye konuştu.

AB üyesi 27 ülke liderinin, Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için geçen hafta Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamamıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Liderler Zirvesi bitiminde düzenlediği basın toplantısında, bütçe konusunda uzlaşı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu, bütçenin müzakere edilmesinin zor bir konu olduğunu belirterek, "AB bütçesi konusunda bir anlaşma sağlayamadık." demişti.