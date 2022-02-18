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Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak - Son Dakika

Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak

18.02.2022 20:00
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'nin Polonya'ya 250 adet M1A2 Abrams tankı satışına onay verildiğini, tankların ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu açıkladı.

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'nin Polonya'ya 250 adet M1A2 Abrams tankı satışına onay verildiğini, tankların ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın başkenti Varşova'da resmi temaslarda bulunan Pentagon Şefi Lloyd Austin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ABD'nin Polonya'ya 250 adet M1A2 Abrams SEPv3 Ana Muharebe Tankı satışına onay verdiğini bildirdi. Bakan Blaszczak alınan kararın Polonya'nın güvenliği için çok önemli olduğunu, Polonya tarihindeki en önemli silah sözleşmelerinden biri olan bu satın alma kararının ülkenin savunma yeteneğini son derece güçlendireceğini belirtti. Pentagon Şefi Lloyd Austin ise ABD'den Polonya'ya Abrams tankı satışının NATO'da daha adil sorumluluk dağılımına yardımcı olacağını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Fas, Kuveyt, Irak, Avustralya, Mısır, Suudi Arabistan ordularının envanterinde de bulunan Amerikan General Dynamics şirketine ait Abrams tanklarının ilk partisinin bu yıl içinde teslimatının yapılacağı belirtildi.

"POLONYA YARDIMA HAZIR"

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak basın toplantısında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime de değinerek, "Rusya'nın saldırısı karşısında ülkesini terk etmek zorunda kalacak Ukraynalılar için Polonya yardıma hazır" dedi.

Polonya geçtiğimiz aylarda ABD'ye 250 adet IED AN/ VLQ-12 CREW Duke uzaktan ateşleme sistemi, 26 adet M88A2 HERCULES teknik güvenlik aracı, 276 adet M2 makineli tüfek ile 500 adet M240C makineli tüfek alımı için başvuruda bulunmuştu. ABD'nin Polonya'nın talebine olumlu yanıt vermesiyle beraber 250 adet Abrams tankı, lojistik destek ve eğitim paketiyle birlikte tüm satışın Polonya'ya maliyetinin 6 milyar dolar olması tahmin ediliyor.

(Ebru Orhan/ İHA)

Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak

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Kaynak: İHA

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