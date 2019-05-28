Son Dakika Haberleri: Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak
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Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak

1 saat önce

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı.

Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak, System.String[]
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı.
Bakan Blaszczak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde Sovyet dönemine ait ekipmanların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
Blaszczak açıklamasında, "Bugün Amerikalı ortaklarımıza lojistik ve eğitim paketleriyle birlikte 32 adet F-35A uçağı alma talebimizi ilettik." ifadelerini kullandı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'a Polonya'da kalıcı bir ABD üssü kurma çağrısında bulunmuştu.
Polonya ayrıca geçen yıl, Patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:17 Kaynak: AA
Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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