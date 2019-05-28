Son Dakika Haberleri: Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak
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Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak

38 dakika önce

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkesinin ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı.

Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak, System.String[]
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkesinin ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:28 
Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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