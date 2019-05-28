Polonya ABD'den 32 adet F-35 alacak
38 dakika önce
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, ülkesinin ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı.
Polonya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:28
Savunma Bakanı Blaszczak, ülkesinin ABD
'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı.
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