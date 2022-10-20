Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak - Son Dakika
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Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak

20.10.2022 22:57
Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak

Polonya, ABD'den sipariş ettiği MQ-9B Reaper İHA'ları teslim alana kadar MQ-9A Reaper İHA kiralama kararı aldı.

Polonya, ABD'den sipariş ettiği MQ-9B Reaper İHA'ları teslim alana kadar MQ-9A Reaper İHA kiralama kararı aldı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından savunma harcamalarını arttırdı. Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, ABD'li şirket General Atomics ile MQ-9A İHA'larının kiralanması konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu. ABD'den sipariş ettikleri MQ-9B Reaper İHA'ları teslim alana kadar MQ-9A Reaper İHA'ları kullanacaklarını aktaran Blaszczak, "Polonya'nın güvenliğine bir başka yatırım. Polonya ordusu için MQ-9A Reaper kiralama anlaşmasını imzaladık. Kendi İHA'larımızı teslim alana kadar MQ-9A Readerden faydalanacağız" dedi.

Blaszczak, söz konusu anlaşmanın Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin keşif verilerini elde etmedeki yeteneklerini arttırmayı amaçladığını ifade etti.

İlk vurucu İHA

Anlaşmanın 70,6 milyon dolar maliyeti olduğu ve Polonya ordusunun sipariş ettiği MQ-9B Reaper İHA'larını teslim alana kadar uzatılabileceği bildirildi. En büyük insansız hava araçlarından olan MQ-9A Reaperin 20 metrelik kanat açıklığı bulunurken, taşıdığı Hellfire füzeleriyle hedefi başarıyla vuran MQ-9A Reaper 20 saat havada kalabiliyor, 40 bin feet yükseğe çıkabiliyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, İhlas Haber Ajansı, Polonya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya, ABD'den MQ-9A Reaper İHA kiralayacak - Son Dakika

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