Polonya Adalet Bakanı Ziobro, Rusya yaptırımları konusunda Almanya'yı eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya Adalet Bakanı Ziobro, Rusya yaptırımları konusunda Almanya'yı eleştirdi

30.03.2022 13:19
Polonya Adalet Bakanı Ziobro, Rusya yaptırımları konusunda Almanya'yı eleştirdi

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımlara en fazla muhalefetin Almanya'dan geldiğini söyledi.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımlara en fazla muhalefetin Almanya'dan geldiğini söyledi.

Ziobro, Katolik bir yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya'ya yönelik sert yaptırımlara karşı duran en önemli aktör olduğunu, Macaristan'ın ise bu konuda "günah keçisi" ilan edildiğini savundu.

Polonya Adalet Bakanı Ziobro, "Hepimiz biliyoruz ki Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımların başlıca engelleyicisidir." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı Rusya konusundaki bu politikaları nedeniyle eleştirmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de ülkesinin Rusya'ya enerji konusunda ambargo uygulamaya hazır olmadığını bildirmişti.

YORUMLAR
500
'Rusya'da Rejim Değişikliği Planı Yok' 'Rusya'da Rejim Değişikliği Planı Yok' Almanya'da 'İyi Mülteci-Kötü Mülteci' Tartışması Almanya'da 'İyi Mülteci-Kötü Mülteci' Tartışması

Adalet Bakanı, Polonya, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya Adalet Bakanı Ziobro, Rusya yaptırımları konusunda Almanya'yı eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya Adalet Bakanı Ziobro, Rusya yaptırımları konusunda Almanya'yı eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement