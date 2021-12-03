Polonya: "Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız" - Son Dakika

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine hazır olduğunu belirterek, istihbarat birimlerinden edindikleri bilgiye göre söz konusu göçlerin Afganistan'dan geleceğini ifade etti.

Polonya, yeni bir göç dalgasına karşı hazır olduğunu bildirdi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya- Belarus sınırının güvenliğine ilişkin bilgiler verdi. Son aylarda yaşanan göçmen krizi nedeniyle şimdiye kadar sınırda alınan önlemlerin Polonya sınırını korumada etkili olduğunu belirten Müller, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak organize göç hareketlerine karşı hazır olduklarını açıkladı.

"ORGANİZE GÖÇ HAREKETLERİ AFGANİSTAN'DAN OLACAK"

"Diplomatik bilgiler, bizlerin ve partnerlerimizin istihbaratlarından bize gelen bilgiler temelinde söz konusu organize göç hareketleri Afganistan'dan olacak" ifadelerini kullanan Müller, buna bağlı olarak önümüzdeki hafta ve aylarda büyük ölçekte bir riskle karşı karşıya olduklarını aktardı. Müller, riskten kastının sayının yüzbinlere ulaştığı organize göç hareketleri olduğunu belirtti.

GÖÇMEN KRİZİ

Polonya, doğusundaki Belarus sınırında geçtiğimiz yaz ayından bu yana yasadışı göçmen sorunu ile mücadele ediyor. Çoğunluğu Irak, Suriye ve Yemen'den olmak üzere binlerce kişi Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelere geçmek için uçakla Belarus'a, oradan da otobüslerle Polonya sınırına gelmişti. AB üyesi Polonya kaçak geçişleri önlemek için sınıra dikenli tel örmüş, nihayetinde sayıları 20 bini bulan sınır koruma, asker ve polisi sınır bölgesine yığmıştı. 2 Eylül'de ülkenin doğusundaki 183 yerleşim yerinde 3 aylığına OHAL ilan edilmiş, OHAL'in sona erdiği 1 Aralık tarihinde ise Polonya İçişleri Bakanlığı yayınladığı kararnameyle 1 Mart 2022 tarihine kadar söz konusu yerleşim yerlerine giriş-çıkışları gazeteciler dahil izne tabi tutmuştu.

10 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Aylar süren kriz boyunca zaman zaman sınırı zorla geçmeye kalkışan göçmenlere karşı Polonyalı güvenlik görevlileri, gaz ve tazyikli su ile müdahale etmişti. Polonya sınırını kaçak olarak geçmeyi başaran kişilerden bazıları Almanya'daki akrabalarının yanına varırken, Polonya'nın Belarus sınırına yakın ormanlarında bugüne kadar 10 kişi hastalıktan ya da soğuktan donarak hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)