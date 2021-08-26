Polonya, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırdı - Son Dakika

Polonya'nın düzenlediği 44 uçuşla 937'si Afgan olmak üzere toplam bin 100 kişiyi tahliye ettiği ve bugün itibariyle Afganistan'dan tahliye uçuşlarına son verildiği duyuruldu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakanlık Büro Şefi Michal Dworczyk ve Afganistan Varşova Büyükelçisi Tahir Qadiry ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanından gerçekleştirilen tahliye uçuşlarına bugün son verildiğini duyurdu. Tahliye işlemlerine Afganistan'da durumun kötüleşmeye başladığı Haziran ayında başladıklarını bildiren Başbakan Morawiecki, bu dönemde ilk olarak Polonya misyonuyla çalışan kişiler ve tercümanları tahliye ettiklerini söyledi. "Polonya ihtiyaç anında dostlarını bırakmaz, işbirliği yapanları terk etmez. Destek ve yardım sağlayabileceğimiz her yerde çaba gösteriyoruz" diyen Morawiecki, bazı Almanya, Litvanya, Hollanda, Çekya ve Estonya vatandaşlarını da tahliye ettiklerini bildirdi. Morawiecki, bugüne kadar 300'e yakını kadın, 300'e yakını da çocuk olmak üzere toplam 937 Afgan'ı Polonya'ya getirdiklerini aktardı.

NATO ile çalışan 500 kişi daha gelecek

Başbakanlık Büro Şefi Michal Dworczyk ise Kabil-Varşova arasında oluşturulan hava köprüsünde toplam 44 uçuş gerçekleştirildiğini, 937'si Afganistan vatandaşı olmak üzere toplamda bin 100 kişinin Varşova'ya getirildiğini açıkladı. "Tahliye ettiğimiz Afganistan vatandaşları son 20 yıl boyunca Polonyalı askerler ve diplomatlarla çalışmış ve tehlikede olabilecek bu kişiler, Afganistan'dan ayrılma arzularını dile getirdi" diyen Dworczyk, NATO ile ortak çalışan 500 Afgan vatandaşının daha hedef ülkelere gidene kadar geçici süreyle Polonya'ya getirileceğini belirtti.

Afganistan Büyükelçisi Qadiry: "Tiranlığa teslim olmayacağız"

Toplantıda söz alan Afganistan'ın Varşova Büyükelçisi Tahir Qadiry de tahliye operasyonları nedeniyle Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve hükümetine teşekkür etti. "Böylesi harika dostlarımızın olduğunu bilmek bize güç veriyor. Tiranlığa teslim olmayacağız" diyen Qadiry, Afganistan'da yeniden birlik sağlanınca, yeniden özgürlüklerine kavuşunca Polonya'ya geçici olarak gelen kişilerin geri döneceklerini söyledi. - VARŞOVA