Polonya, "Almanya'nın Oder Nehri'nde cıva bulunduğu" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Polonya, "Almanya'nın Oder Nehri'nde cıva bulunduğu" iddiasını yalanladı

16.08.2022 13:00
Polonya, "Almanya'nın Oder Nehri'nde cıva bulunduğu" iddiasını yalanladı

Polonya, "Almanya'nın Oder Nehri'nde tonlarca balığın ölmesine neden olduğunu öne sürdüğü cıva" iddiasını yalanlandı.

Polonya, " Almanya'nın Oder Nehri'nde tonlarca balığın ölmesine neden olduğunu öne sürdüğü cıva" iddiasını yalanlandı.

Polonyalı yetkililer, Almanya sınırındaki nehirde, 10 Ağustos'tan bu yana sürekli yapılan testlerin cıva varlığını doğrulamadığını bildirdi.

Yetkililer, Almanya'nın numune topladığı yerin Oder Nehri'nin ana bölümünde olmadığını, nehir kolunda ve akmaz göl kısımlarından numune aldığını aktardı.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "An itibarıyla nehir sularında yapılan testlerin hiçbirinde toksik maddeye rastlanmadı. Aynı zamanda balıklar üzerinde de incelemeler yapıyoruz, cıva ve ağır metal testlerini tamamladık ve bunlar tespit edilmedi." demişti.

Polonya'nın güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti.

Alman yetkililer, nehirdeki ölü balıklardan ilk kez bir tekne kaptanının uyarısıyla 9 Ağustos'ta haberdar olmuştu.

Görevden alınan Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton balık ölüsü çıkarıldığını belirterek "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." demişti.

Nehirde, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yürütülüyor.

Varşova yönetimi, balık ölümlerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılacağını açıklamıştı.

Çekya'da doğup Polonya'ya ulaşan Oder Nehri, burada ülkenin Almanya ile sınırında akarak Baltık Denizi'ne dökülüyor.

YORUMLAR
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Almanya, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerinin sorumlularının bulunmasını istedi Almanya, Polonya'dan Oder Nehri'ndeki balık ölümlerinin sorumlularının bulunmasını istedi
Kaynak: AA

Almanya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, 'Almanya'nın Oder Nehri'nde cıva bulunduğu' iddiasını yalanladı - Son Dakika

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