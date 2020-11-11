Polonya, bağımsızlığının 102. yılını kutluyor - Son Dakika

Polonya'nın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 102. yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Başkent Varşova'daki resmi törenler korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların katılımı olmadan gerçekleştirildi.

Polonya 102 yıl sonra bağımsızlığını yeniden kazanmayı kutluyor. Bağımsızlığın 102. yılı kapsamında yurt çapında çeşitli törenler düzenlenirken, törenler korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların katılımına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kutlamaların ana ayağını oluşturan başkent Varşova'da törenler, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın, ülkenin bağımsızlığını elde etmesinde kilit rol oynayan devlet adamlarının heykellerine çelenk koymasıyla başladı. Andrzej Duda, İkinci Polonya Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Jozef Pilsudski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszynski, Roman Dmowski, Wincenty Witos'un heykellerine çelenk koyduktan sonra; Swiatynia Opatrznosci Bozej Kilisesi'nde vatanın bağımsızlığı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

Saatler 12.00'yi gösterdiği sırada ise Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Jozef Pilsudski Meydanı'nda bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Elzbieta Witek ile üst kanadı Senato Başkanı Tomasz Grodziski'nin de hazır bulunduğu devlet törenleri saygı duruşu ve Polonya milli marşının çalınmasının ardından son buldu. - VARŞOVA