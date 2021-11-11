Polonya, bağımsızlığının 103. yılını kutluyor - Son Dakika

- Polonya, bağımsızlığının 103. yılını kutluyor
VARŞOVA - Polonya'da bağımsızlığın yeniden kazanılmasının 103. yıldönümü resmi törenle kutlandı.
Polonya bağımsızlığının 103. yıl dönümünü kutluyor. Bağımsızlık yıldönümü kapsamında başkent Varşova'da düzenlenen törende, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ülkenin bağımsızlığını elde etmesinde kilit rol oynayan devlet adamlarının heykellerine çelenk koydu. Andrzej Duda, İkinci Polonya Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Jozef Pilsudski, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszynski, Roman Dmowski, Wincenty Witos'un heykellerine ve Jozef Pilsudski Meydanı'nda bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.
Düzenlenen tören kapsamında Pilsudski Meydanı'nda askeri geçit töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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