Polonya Başbakan Yardımcısı Gowin görevden alındı - Son Dakika

Polonya'da koalisyon ortaklarından Anlaşma Partisi (Porozumienie), liderleri Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'i görevden alınması üzerine Birleşik Sağ (Zjednoczona Prawica) koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldı.

Polonya'da üçlü koalisyon hükümetinde kriz devam ediyor. Hükümet Sözcüsü Piotr Müller dün yaptığı açıklamada, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Birleşik Sağ (Zjednoczona Prawica) koalisyonu ortağı Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'i görevden alması için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya başvurduğunu duyurmuştu. Duda, öğlen saatlerinde Gowin'in görevden alınmasını onayladı.

Duda'nın kararının ardından Gowin liderliğindeki Anlaşma Partisi (Porozumienie) düzenlediği basın toplantısında, Birleşik Sağ koalisyonundan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Parlamentoda Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) çatısı altında faaliyet gösteren Anlaşma Partisi'nin 11 milletvekili PiS'ten ayrılarak ayrı grup kuracakları aktarıldı.

Hukuk ve Adalet Partisi, parlamentoda salt çoğunluğu kaybetti

Söz konusu 11 milletvekilinin ayrılmasıyla Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de 460 milletvekilinden 232'sine sahip olan Hukuk ve Adalet Partisi çatısı altında toplanan Birleşik Sağ koalisyonunun vekil sayısı 221'e düştü. Yasa çıkarmak için gerekli olan 231 vekil sayısının altına düşen Hukuk ve Adalet Partisi, parlamentoda salt çoğunluğu kaybetmiş gibi görünse de söz konusu koalisyona dahil olmayan, ancak hükümete dışarıdan destek veren parlamentodaki Kukiz'15 ve Konfederasyon hareketleriyle halen parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Erken seçim ihtimali güçlendi

Geçtiğimiz hafta Başbakan Morawiecki, Polski Lad programını vergi reformu dolayısıyla eleştiren Anlaşma Partisi'nden Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Anna Kornecka'yı görevden almıştı. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz cumartesi günü bir araya gelen Porozumienie yönetimi toplantı sonrasında "Taleplerimizin dikkate alınmadığı vergi değişikliklerini, yerel yönetimlerin finanse edilmesindeki değişiklikleri, medya yasasındaki değişikliklerini desteklemiyoruz. Birleşik Sağ'da kalmamızı buna bağlı" açıklamasında bulunmuştu. Son olarak Gowin'nin görevden alınması, partisinin koalisyondan çekilme kararı siyasi çevrelerde erken seçimin ufukta göründüğü yorumlarına yol açtı. - VARŞOVA