Son Dakika Haberleri: Polonya Başbakanı: "AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da...
Son Dakika Politika Polonya Başbakanı: 'AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da... - Son Dakika

Polonya Başbakanı: "AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da...

6 saat önce

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yeni hükümet programını sunarken Balkan ülkelerinin Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam'a bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı:

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yeni hükümet programını sunarken Balkan ülkelerinin Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam'a bırakılmaması gerektiğini söyledi.


Polonya'da 13 Ekim'deki seçimler neticesinde ülkeyi ikinci kez yönetmeye hak kazanan milliyetçi ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi PiS, önümüzdeki 4 yıl için uygulayacakları hükümet programını açıkladı.


Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, güven oylaması öncesi Polonya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada hükümet programının yanı sıra Avrupa Birliğine ilişkin konulara da değindi. Bu kapsamda Avrupa'nın köklerine, kurucu fikirlerine, Hristiyan değerlerine dönmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Morawiecki, "Artık güvenli Batı'nın hüküm sürdüğü zamanlarda yaşamıyoruz. Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da ve bizim en yakın doğumuzda Avrupa'nın zayıflığından seve seve faydalanacak uluslararası oyuncular var. Bu yüzden yeni üyelere, Batı Balkanlara açık bir AB istiyoruz" dedi.


Morawiecki, "Eğer AB bu ülkelere reel bir teklif sunmazsa onu diğer ülkeler sunar. Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam" şeklinde konuştu. - VARŞOVA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz
Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 01:38:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya Başbakanı: "AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]