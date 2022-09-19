Polonya, AB'nin Macaristan'a sağladığı fonlarda kesintiye gitmesine karşı - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, AB'nin Macaristan'a sağladığı fonlarda kesintiye gitmesine karşı

19.09.2022 14:41
Polonya, AB'nin Macaristan'a sağladığı fonlarda kesintiye gitmesine karşı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) kurumları tarafından, Macaristan dahil herhangi bir üye devlete sağlanan fonları kesmek için yapılan "yasa dışı" girişimlere karşı çıkacaklarını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) kurumları tarafından, Macaristan dahil herhangi bir üye devlete sağlanan fonları kesmek için yapılan "yasa dışı" girişimlere karşı çıkacaklarını söyledi.

Polonya ulusal haber ajansı PAP'taki habere göre, AB'nin, Macaristan'a sağladığı 7,5 milyar avroluk fonun askıya alınmasını değerlendirmesine ilişkin Morawiecki, "herhangi bir üye devleti yasa dışı olarak fonlardan yoksun bırakma niyetinde olan AB kurumlarının her türlü eylemine şiddetle karşı çıktıklarını" ifade etti.

Polonya'nın güneyine yaptığı gezide konuşan Morawiecki, AB fonlaması konusunda Macaristan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Başbakan Morawiecki ayrıca Komisyonun bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın, Polonya'ya yönelik AB Kurtarma Fonu'nun operasyonel programıyla ilgili olarak finansman koşulluluk mekanizması ve çekişme arasında bir bağlantı olmadığını kabul eden açıklamasına da işaret etti.

Morawiecki, bunun Polonya'nın koşulluluk mekanizmasının AB Kurtarma Fonu için geçerli olmadığı yönündeki görüşünü teyit ettiğini ve bu nedenle söz konusu mekanizmanın, AB fonlarının kullanımına ilişkin hakkında herhangi bir usulsüzlük raporu bulunmayan Polonya'ya karşı kullanılma tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Macaristan'da yolsuzluk ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle AB bütçesinden sağlanan yaklaşık 7,5 milyar avroluk fonun askıya alınmasına yönelik koşulluluk mekanizmasının devreye sokulmasının Avrupa Konseyi tarafından onaylanmasını teklif etmişti.

Macaristan'ın AB Kurtarma Fonları halihazırda bloke edilmiş durumda ancak AB'nin yedi yıllık bütçesinden gelecek 7,5 milyar avroluk ek kesintinin Macaristan için ciddi bir mali darbeye neden olacağı düşünülüyor.

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

AB Komisyonu da 27 Nisan'da AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
AB, Macaristan'ın 7,5 milyar euro fonunu askıya almak istiyor AB, Macaristan'ın 7,5 milyar euro fonunu askıya almak istiyor BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığı' kararına ilişkin tartışmalar sürüyor BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığı' kararına ilişkin tartışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Johannes Hahn, Macaristan, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, AB'nin Macaristan'a sağladığı fonlarda kesintiye gitmesine karşı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:48 Tutuklu Selahattin Demirtaş, Elazığ'daki afişlere tepki gösterdi
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:41:18. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya, AB'nin Macaristan'a sağladığı fonlarda kesintiye gitmesine karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement