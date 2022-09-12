Polonya Başbakanı Morawiecki'den Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Morawiecki'den Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri Açıklaması

12.09.2022 14:34
Polonya Başbakanı Morawiecki'den Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri Açıklaması

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Berlin yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumunu eleştirerek, Ukrayna'nın savunma konusunda Almanya'ya bağımlı olması halinde "var olamayacağını" öne sürdü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Berlin yönetiminin, Rusya- Ukrayna savaşı konusundaki tutumunu eleştirerek, Ukrayna'nın savunma konusunda Almanya'ya bağımlı olması halinde "var olamayacağını" öne sürdü.

Morawiecki, Alman Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta, "Avrupa'ya büyük zarar veren enerji politikalarına karşı Berlin'in eylemsizliğinin, Almanya ile ittifakın değerini ciddi bir şekilde sorgulattığını" ifade etti.

Polonya'nın, Ukrayna'nın en güçlü destekçileri arasında yer aldığını, buna karşın Almanya'nın tutumunun "büyük hayal kırıklığı yarattığını" belirten Morawiecki, şunları kaydetti:

"Berlin, Polonya'nın Rus enerjisine, özellikle de Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarına bağımlılık konusunda uzun süredir yaptığı uyarıları görmezden geldi. Ukrayna, savunma konusunda Almanya'ya bağımlı olması halinde var olamayacaktır.

Almanlar, Moskova'ya karşı her zaman çok uzlaşmacı oldular, Rusya'ya boyun eğdiler. Ancak biz, Rusya'ya yönelik tüm uyarılarımızda haklıydık. Şimdi sesimizin eskisinden çok daha fazla duyulduğu aşikar."

Başbakan Morawiecki, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali desteğin çok yavaş verildiğini savunarak, Brüksel'in, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğuna dair "yanlış argümanlarla" Polonya'ya yönelik 35 milyar avroluk fonu dondurmasını da eleştirdi.

Polonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan tazminat alma planı konusunda da Morawiecki, "Berlin'de görüşmeler yapmak, kurbanların yarısından çoğu Yahudi kökenli olduğu için görüşmelere İsrail temsilcilerini de davet etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Almanya, Polonya, Ukrayna, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı Morawiecki'den Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri Açıklaması - Son Dakika

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