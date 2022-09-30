Elektronik postaları sızdırılan Polonya Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Dworczyk istifa etti - Son Dakika
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Elektronik postaları sızdırılan Polonya Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Dworczyk istifa etti

30.09.2022 17:38
Elektronik postaları sızdırılan Polonya Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Dworczyk istifa etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin elektronik postaları sızdırılan Özel Kalem Müdürü Michal Dworczyk, istifa etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin elektronik postaları sızdırılan Özel Kalem Müdürü Michal Dworczyk, istifa etti.

Dworczyk, yaptığı açıklamada, elektronik postaların Rusya'nın dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Özel kalem müdürlüğü görevini 5 yıldır sürdüren Dworczyk, "eskiden olduğu gibi görevini etkili bir şekilde yapamayacağı" gerekçesiyle istifa ettiğini belirtti.

Dworczyk'in resmi işlerde kullandığı mail adresini ele geçiren internet korsanları bunları basına sızdırmıştı.

Başbakan Morawiecki ise Dworczyk'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tuzağına düştüğünü iddia ederek mailleri yayımlayan basını eleştirmişti.

Basına sızdırılan maillerin birinde hükümetin anayasa mahkemesinin gördüğü davayla ilgili adalet bakanıyla görüştüğü ortaya çıkmış, hükümet hukukun bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği iddiasıyla eleştirilmişti.

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Kaynak: AA

Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektronik postaları sızdırılan Polonya Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Dworczyk istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektronik postaları sızdırılan Polonya Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Dworczyk istifa etti - Son Dakika
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