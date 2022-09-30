Özel kalem müdürlüğü görevini 5 yıldır sürdüren Dworczyk, "eskiden olduğu gibi görevini etkili bir şekilde yapamayacağı" gerekçesiyle istifa ettiğini belirtti.

Dworczyk, yaptığı açıklamada, elektronik postaların Rusya 'nın dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elektronik postaları sızdırılan Polonya Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü Dworczyk istifa etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.