Polonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat almayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat almayı planlıyor

08.09.2022 19:34
Polonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat almayı planlıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan tazminat alacağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan tazminat alacağını söyledi.

Polonya devlet haber ajansı PAP'ın haberine göre, Morawiecki nizalezna.pl internet sitesine verdiği röportajda "Almanya'dan tazminat alacağımıza inanıyorum, ancak bu hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecek. Önemli olan ilk adımı atabilmekti." ifadesini kullandı.

Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yol açtığı kayıplarını belgeleyen bir raporun hazırlanmasının ilk adım olduğunu hatırlatan Morawiecki, "İkinci adım, raporu yayımlamaktı, bir de Alman hükümetine diplomatik nota vermek. Bu da yakında gerçekleşecek." diye konuştu.

Morawiecki, bu süreçte Alman tarafının tüm gerekçelerini ve bu meselenin çözüme kavuşturulduğuna dair iddiaları da incelediklerini sözlerine ekledi.

Polonya, geçen hafta İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon avro olarak hesap eden bir rapor yayımlanmıştı.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 yılları arasında Polonya'ya yaptığı her şey için, belki de uzun ve zorlu bir süreçle birlikte tazminat ödemesini sağlamakla ilgili." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi Hearts-Medipol Başakşehir Hearts-Medipol Başakşehir
Kaynak: AA

Almanya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat almayı planlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:17 İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: Polonya, 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat almayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement