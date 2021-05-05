Polonya Başbakanı Morawiecki'den Danimarka'ya "Johnson&Johnson" mektubu - Son Dakika

Polonya Başbakanı Morawiecki'den Danimarka'ya "Johnson&Johnson" mektubu

05.05.2021 14:37
Polonya Başbakanı Morawiecki'den Danimarka'ya

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen'e gönderdiği mektupta korona virüse karşı aşılama programında kullanımını durdurdukları Johnson&Johnson aşısını Polonya'nın satın almaya hazır olduğunu ifade etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen'e gönderdiği mektupta korona virüse karşı aşılama programında kullanımını durdurdukları Johnson&Johnson aşısını Polonya'nın satın almaya hazır olduğunu ifade etti.

Danimarka'nın AstraZeneca'nın ardından kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımını durdurduğu Johnson&Johnson aşılarına Polonya talip oldu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e mektup yazarak söz konusu tek dozluk korona virüs aşılarını satın almaya hazır olduklarını bildirdi. Morawiecki, "Polonyalılar aşılamaya olumlu yaklaşmakta, giderek artan sayıda vatandaşımız aşının sağladığı korumadan faydalanmakta" ifadelerini kullanarak Danimarka'nın karar vermesi durumunda, uygulamaktan vazgeçtiği Johnson&Johnson aşılarını satın almaya hazır olduklarını belirtti. Mektubunda söz konusu satışın karşılıklı yarar sağlayan bir satıştan daha fazlası olacağını kaydeden Morawiecki, "Bu, ortaklığımızı güçlendiren dayanışma jesti anlamına gelecektir" dedi.

12 milyonu aşkın kişi aşılandı

27 Aralık'ta aşılamanın başladığı yaklaşık 38 milyon nüfuslu Polonya'da bugüne kadar 12 milyon 225 bin 861 aşı yapıldı. Tek dozluk Johnson&Johnson ile AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech aşılarının 2 dozunu olanların sayısı 3 milyon 39 bin 820, iki dozlu aşıların şimdiye kadar ilk dozunun uygulandığı kişi sayısı ise 9 milyon 186 41 olarak açıklandı.

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise son 24 saatte ülkede 3 bin 896 yeni vaka görülürken, 349 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 811 bin 951'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 bin 482'ye yükseldi. - VARŞOVA

Mette Frederiksen, Danimarka, Polonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya Başbakanı Morawiecki'den Danimarka'ya 'Johnson&Johnson' mektubu - Son Dakika


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