Polonya Başbakanı Morawiecki'den, Kovid-19 aşısı tedariki konusunda AB'ye mektup - Son Dakika

Polonya Başbakanı Morawiecki'den, Kovid-19 aşısı tedariki konusunda AB'ye mektup

20.01.2021 23:03
Polonya Başbakanı Morawiecki'den, Kovid-19 aşısı tedariki konusunda AB'ye mektup, System.String[]

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedariki sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yöneticilerine mektup yazdı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedariki sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yöneticilerine mektup yazdı.

Morawiecki, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği mektupta, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği aşıların AB üyesi ülkelere belirlenen sürede ulaşmamasının nedenlerinin bir an önce açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

AB'nin aşı tedariki konusunda çabaladığını ama aşı üretiminin ve tedarikinin hala çeşitli sorunlarla karşılaştığını belirten Morawiecki, ülkesinin, AB'nin aşı tedariki programı kapsamında mart sonuna kadar BioNTech-Pfizer ve Moderna tarafından üretilen aşılardan 6 milyon doz beklediğini ama geçen hafta Pfizer firmasının anlaşmaya uyamayacağını açıkladığını ve bunun ise Polonya'nın aşı programını ciddi bir şekilde etkileyeceğini vurguladı.

AB Komisyonuna, BioNTech-Pfizer ile aşı tedariki konusunu bir an önce görüşmesi çağrısı yapan Morawiecki, Almanya'nın AB'den bağımsız olarak aşı temini konusunda çeşitli anlaşmalar yapmasının, "AB dayanışması ve iş birliği konusunda ciddi sorular ortaya çıkardığını" ifade etti.

Aşı konusunda AB'nin ortak adım atması ve aşının AB vatandaşlarına adilane, etkili ve programlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğine dikkati çeken Morawiecki, konunun yarın AB liderlerinin video konferans üzerinden yapacakları toplantıda ele alınması gerektiğini söyledi.

Nüfusu yaklaşık 38 milyon olan Polonya'da bugüne kadar 541 bin 299 kişiye aşı uygulandı.

BioNTech-Pfizer 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı üretimini artırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceğini ve bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirmişti.

Charles Michel, Avrupa Birliği, Polonya, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı Morawiecki'den, Kovid-19 aşısı tedariki konusunda AB'ye mektup - Son Dakika


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