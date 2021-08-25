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Polonya Başbakanı Morawiecki: "Iraklıları AB'ye kaçak girecekleri vaadiyle Belarus'a getiren turizm şirketleri var" - Son Dakika

Polonya Başbakanı Morawiecki: "Iraklıları AB'ye kaçak girecekleri vaadiyle Belarus'a getiren turizm şirketleri var"

25.08.2021 12:09
Polonya Başbakanı Morawiecki:

Son dönemde Belarus üzerinden AB'ye girmeye çalışan kaçak göçmen sayısındaki artışı değerlendiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Iraklıları AB'ye kaçak girebilecekleri vaadiyle Belarus'a getiren turizm şirketlerinin ilanlarına rastladıklarını belirtti.

Son dönemde Belarus üzerinden AB'ye girmeye çalışan kaçak göçmen sayısındaki artışı değerlendiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Iraklıları AB'ye kaçak girebilecekleri vaadiyle Belarus'a getiren turizm şirketlerinin ilanlarına rastladıklarını belirtti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya-Belarus sınırında bekleyen kaçak göçmenleri ülkeye sokmamak için nöbet tutan sınır koruma memurlarını ziyareti etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Polonya Başbakanı, sığınma hakkına haiz olmayan insan dalgasının Polonya topraklarına girmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Belarus'un göçmenleri Polonya sınırına yönlendiren faaliyetlerinin bilincinde olduklarını ifade eden Mateusz Morawiecki, "Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına çekmek için organize kampanya yürüten turizm şirketi ilanlarına rastladık. Bu kişiler daha sonra Belarus'tan Polonya sınırına özel araçla naklediliyor. Burada Belaruslu yetkililer tarafından Polonya sınırını geçmeye zorlanıyor, sınıra adeta itiliyorlar" şeklinde konuştu. Morawiecki, AB'nin doğu sınırını istikrarsızlaştırma girişimlerinin durdurulması konusunda Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanları ile sürekli temas halinde olduğunu da bildirdi.

Asker sayısı 2 bine çıkarılacak

Morawiecki, geçtiğimiz hafta Belarus sınırına 150 km dikenli telden duvar örüleceğini duyurmasının ardından bu kez de sınıra 2,5 metrelik çit örülmesini kararlaştırdıklarını bildirdi. Çalışmalara önümüzdeki birkaç gün içinde başlanacağı belirten Başbakan Morawiecki, çitin ilk önce kaçak geçişe en elverişli olan 180-190 kilometrelik alana örüleceğini aktardı. Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Blaszczak ise Belarus sınırında sınır koruma görevlilerine takviye görevi yapan bin kişilik asker sayısının ise 2 bine çıkarılacağını duyurdu.

Onlarca Afgan 2 haftayı aşkın süredir açık arazide Polonya'ya girmeyi bekliyor

Öte yandan Polonya'nın kuzeydoğusunda Usnarz Gorny köyü yakınlarında sınır bölgesinde iki haftayı aşkın zamandır Afganistanlı bir grup göçmen Polonya'ya girmek için bekliyor. Son olarak 34 kişi oldukları belirtilen göçmenler arasında 3 kadın ve 15 yaşında bir kız çocuğu, Afganistan'dan ayrılırken yanlarında getirdikleri bir de kedinin olduğu öğrenildi. Çadır, battaniye gibi soğuk hava ve yağmurdan koruyacak hiçbir malzemelerinin olmadığı gözlenen, su ihtiyaçlarını yakındaki nehirden, yemek ihtiyaçlarını ise ormanda buldukları ot ve yemişlerden karşıladıklarını belirten bu kişilerin Polonya'ya girişine sınır koruma görevlileri izin vermiyor. Sınırı gözlemleyen yetkililer, göçmenlerin içinde bulundukları zorlu koşullar karşısında yardım için sınır bölgesine giden pek çok Polonyalı sivil toplum örgütü ve hukukçuyu göçmenlere yaklaştırmadı. Görevliler, sınırın diğer tarafındaki göçmenlerin sözlü uluslararası koruma taleplerini ise dikkate almadı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki avukatlar, Afgan göçmenlerle aralarında sınır koruma görevlileri olmak suretiyle sözlü olarak vekalet aldı. Ancak avukatların, söz konusu kişilerin müvekkilleri olduğunu, uluslararası koruma talebinde bulunduklarını, Polonya topraklarına kabul edilip, göçmenlik prosedürünün başlatılması için ilgili makamlara yaptıkları başvurular da işleme konulmadı.

"Polonya, Cenevre Sözleşmesi'ni çiğniyor"

Bu gelişmenin ardından Polonya Ombudsmanı Marcin Wiacek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda hukukçu Polonya'nın imzacısı olduğu Cenevre Sözleşmesi gereğince söz konusu kişilerin sığınma talebini işleme koyması gerektiğini belirtti. Buna karşılık sınırdaki göçmenlerin bir kısmı kendilerinin kaçak girdikleri Polonya toprakları içerisinde sınır koruma görevlileri tarafından yakalandıklarını, sığınma taleplerine kulak asılmayarak Belarus topraklarına atıldıklarını ileri sürdü. Göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor. - VARŞOVA

Avrupa Birliği, Belarus, Polonya, Turizm, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Iraklıları AB'ye kaçak girecekleri vaadiyle Belarus'a getiren turizm şirketleri var' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Polonya Başbakanı Morawiecki: "Iraklıları AB'ye kaçak girecekleri vaadiyle Belarus'a getiren turizm şirketleri var" - Son Dakika
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