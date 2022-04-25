Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ukrayna'ya tank teslimi tamamlandı" - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ukrayna'ya tank teslimi tamamlandı"

25.04.2022 22:38
Polonya Başbakanı Morawiecki: "Ukrayna'ya tank teslimi tamamlandı"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, " Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün tankların teslimatını tamamladık" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Polonya Ukrayna'ya tank teslimatı yaptığını açıkladı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün tankların teslimatını tamamladık. Fakat Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna'ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara" dedi.

Morawiecki ayrıca, Polonya'nın NATO bünyesinde ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) yardım aldığını ve Polonya halkının kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti. Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermeyi hala düşünülüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir talep yok" dedi.

UKRAYNA'YA MİG-29 TESLİMİ REDDEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında Polonya, tüm MiG-29 savaş jetlerini Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. ABD ise Polonya'nın teklifini reddetmişti.

ÇEKYA DA TANK GÖNDERME KARARI ALMIŞTI

Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı almıştı.

(Mert Ürkmez/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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